Straks, als corona is uitgewoed, worden de puinhopen echt zichtbaar

Terwijl bergen werk verzet zijn door heel veel mensen om 75 jaar vrijheid te vieren, wordt ons die vrijheid door corona ontnomen. Dat is intriest, voor veel betrokkenen en voor ons allemaal. Niemand kon dit voorzien.



In een appgroep houden wij van de Cry Me A Riverband elkaar op de hoogte. Onze theatertour The Life of a Man over Joe Cocker - we hebben bijna twintig optredens gedaan - is ruw onderbroken. Onze boeker is koortsachtig bezig alternatieve data te vinden, maar dat valt voor de drommel niet mee.