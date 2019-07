Straks ‘jammer dan’ voor Oude IJsselstreek als het zich bedenkt?

Huizinga deed dat tijdens een informatieve sessie waarin hij de Doetinchemse raadsleden bij praatte over de stand van zaken bij de wankelende sociale dienst van Doetinchem, Oude IJsselstreek en Aalten. ,,Oude IJsselstreek wil de participatiewet (met de bijstand, HH) zelf uitvoeren", zei Huizinga. ,,Maar de gemeente houdt open hoe het verder wil met de sociale werkplaats.” Op de vraag van Marius Weijers (VVD) of dat bespreekbaar is voor Doetinchem en Aalten, zei Huizinga: ,,Het is niet zonder meer zo dat we met de wensen van Oude IJsselstreek akkoord gaan.”

'Brexit’

Bijna twee weken geleden maakte wethouder Peter van de Wardt bekend dat Oude IJsselstreek uit Laborijn wil stappen. Dat was een dag na het vernietigende rapport van Berenschot over de sociale dienst. Dat het sinds deze aangekondigde ‘Brexit’ oorlog is tussen de drie gemeenten is overduidelijk.



Vanavond zal Van de Wardt zijn verhaal vertellen aan de raad van Oude IJsselstreek. Zijn boodschap is al te lezen op de gemeentesite. Hij wijst erop geregeld om verbeteringen te hebben gevraagd bij Laborijn, zonder dat die er kwamen. Gisteravond zei Huizinga dat Van de Wardt dit niet heeft verteld in de vergaderingen van het dagelijks bestuur van Laborijn.