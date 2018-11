‘Straks korter wachten voor het spoor in Winterswijk’

Een systeem voor korter dichthouden van spoorbomen wordt nu getest door ProRail. Bij succes wordt dit ook in Winterswijk geïnstalleerd. ,,De proef is in de laatste fase’’, zegt woordvoerder Aldert Baas van spoorberheerder ProRail. ,,Als blijkt dat het veilig is én goed werkt kunnen we het installeren. Daarna scheelt het zo’n 15 seconden wachten.’’