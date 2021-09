Straks weer stappen in de Achterhoek? In Doetinchem niet en bij De Radstake misschien

In Doetinchem houden Club 22-24 en Sequioa de deuren in ieder geval nog gesloten, zegt eigenaar Pascal van der Beek. ,,Ik wil niet het risico lopen dat er weer een besmettingsgolf ontstaat. Dan blijf ik liever nog een paar weken dicht en ga pas open als álle maatregelen eraf zijn.”



Robert Wallerbosch van De Radstake in Heelweg is niet zó uitgesproken, maar houdt nog wel een stevige slag om de arm of het uitgaanscentrum de deuren opent vanaf 25 september. ,,Of het bij ons ook kan, gaan we nog bekijken.”



Dat geldt ook voor City Lido, de discotheek in Groenlo waar Wallerbosch mede-eigenaar van is.