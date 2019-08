Strandbad Winterswijk blij met koelere weer: blauwalg blijft weg

Het zwemwater was tijdens de hitte van een paar weken geleden opgelopen tot 27 graden op een meter diepte. Nu zit het weer op een normalere waarde van 22 graden. In de ondiepere delen van het bad is het water wel warmer, tussen de 25 en 27 graden.



Het bezoekersaantal zit nog niet op het niveau van vorig jaar, toen al eind juli de teller op 12.000 stond. ,,We hebben rond de 10.000 bezoekers gehad tot nu toe. Maar we zitten wel dicht tegen het break-evenpoint aan. Heeft ook te maken met de horeca die erbij is gekomen, waardoor we meer inkomsten hebben. We hoeven geen winst te maken, maar als we geld overhouden is dat mooi, want dan kunnen we weer wat investeren.”