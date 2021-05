Strandbad Winterswijk ziet de zon en opent gratis de deuren

Ondertussen in Berkelland Jimmy’s in Neede is grondig verbouwd: ‘Ik zou hier bijna gaan wonen’

27 mei NEEDE – Veronica Kasteel zou er zelf wel winnen wonen. Het verbouwde jongerencentrum Jimmy’s aan de Bergstraat 10a in Neede is nu een aangename plek om te verpozen. De jongerenwerkster en facilitator van Jimmy’s in Berkelland is meer dan tevreden over het vernieuwde onderkomen.