Strandfeest Fahrenheit in Winterswijk snel uitverkocht

WINTERSWIJK - De tweede editie van het Fahrenheit Festival op 27 juli is uitverkocht. Het strandfeest met vooral house- en discomuziek bij de Winterswijkse Beachblub MEER is flink uitgebreid ten opzichte van vorig jaar.

De organisatie heeft het evenement verdrievoudigd naar 1.000 bezoekers. ,,Fahrenheit staat voor zon, strand, disco en house”, aldus Jaap Bruijstens, organisator van het Fahrenheit Festival. Bruijstens vertelt dat er een groeiende vraag is naar festivals met een alternatieve muziekstijl in de Achterhoek, vooral onder de jeugd. ,,Ik denk dat veel jonge mensen wegtrekken uit de Achterhoek vanwege het gebrek aan vernieuwing in de evenementenwereld. Wij willen laten zien dat het wel degelijk mogelijk is om een lekker strandfeest te geven in het oosten van het land.”

Pablo Discobar

Met artiesten als Luuk van Dijk en Kraak en Smaak willen zij verschillende doelgroepen aanspreken. Beide artiesten maken dit jaar hun debuut op het Fahrenheit festival, maar ook oude bekenden als Pablo Discobar Soundsystem en Holtslag en Brandt komen weer een setje draaien. Bruijstens: ,,We zijn blij dat we de line-up op tijd hebben geboekt omdat we zo meer zekerheid kregen. Luuk van Dijk komt bijvoorbeeld direct na zijn optreden op Tomorrowland richting Fahrenheit. Als we het boeken hadden uitgesteld was dit misschien een probleem geworden.”

Highlights

De promotie van de tweede editie begon vrijwel direct na het succes van het eerste festival. Het hele jaar door verschenen er berichten op sociale media met daarin de highlights van het eerste strandfeest. ,,Ik denk dat er in de omgeving veel over Fahrenheit is gepraat het afgelopen jaar. Dit hebben we voor een groot deel te danken aan onze trouwe achterban die het woord verspreidde”, zegt Bruijstens. Het evenement was binnen vier dagen uitverkocht. De ambities is om nog verder door te groeien en meerdere podia op te zetten op het strand van het Hilgelo.