Strandlodge Winterswijk sluit de deuren, nieuw concept heet Lev by Mike

WINTERSWIJK - Restaurant Strandlodge in Winterswijk sluit per vandaag de deuren. Het bekende restaurant met topkok Mike Vrijdag gaat verder met een nieuw concept: Lev by Mike.

Dat heeft de horecazaak woensdagmiddag bekendgemaakt op Facebook.

De zaak sluit per vandaag de deuren. Wel kunnen bestellingen nog geplaatst worden die thuisbezorgd worden.

Sprong in het diepe

‘ Het is een sprong in het diepe! Maar een keus waar wij 100% achter staan! Wij geloven namelijk dat het tijd is voor iets nieuws!', laat het restaurant weten op Facebook.

Het restaurant aan de Badweg had sinds 2015 jarenlang een Michelinster. De zaak stond bekend als het sterrenrestaurant waar je het goedkoopst terecht kon. Zo had je er voor een bedrag van 27,50 euro eind 2018 al een lunchmenu met twee gangen.

Beste terras van de Achterhoek

Begin dit jaar raakte de Strandlodge de Michelinster kwijt. ,,Natuurlijk is dit voor ons allemaal een zware teleurstelling. We hebben een ster gekregen met dingen doen die we leuk vinden. Daar gaan we gewoon mee door, met opgeheven hoofd”, reageerde Vrijdag daarop.

De Strandlodge in Winterswijk is eerder ook uitverkozen tot het beste terras van de Achterhoek. De eetgelegenheid scoorde hoog in de jaarlijkse Terras top 100.