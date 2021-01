Streekomroep in Achterhoek gaat (ook) om geld

‘Wat we gaan doen met villa 't Veldhoen? Erin wonen’; groot­scheep­se verbouwing van kleurrijk pand

18:21 DOETINCHEM - Wat Jurgen en Jeanette Smit van plan zijn te gaan doen met villa 't Veldhoen in Doetinchem? ,,Gewoon, erin wonen”, zegt het kinderloze stel (beiden 50) dat sinds oktober bezig is met een grootscheepse verbouwing van de vroegere burgemeesterswoning. Toegegeven: het is wel wat groot voor twee personen.