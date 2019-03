Streektaaldictee neemt afscheid van Dianne Marsman uit Borculo met liefdesliedje

Vanaf 2010 is de Borculose zangeres de vaste voorlezer van het Achterhoekse deel van het streektaaldictee. „Met varve heb ie de mooie teksten in het Achterhoeks bienao tien jaor lang veurgelaezen. Ie wazze samen met Henk van Aalten het gezicht van het Streektaaldictee. Ie had een haevig andeel an het lijflied van ons dictee. Nog steeds is onze lijfspreuk dankzij dat lied Zo zegge wi-j dat, zo schrieve wi-j dat. Daor hoppen wi-j nog jaoren gebruuk van te blieven maken,“ aldus een dankbare Hans Beernink, voorzitter van het streektaaldictee.