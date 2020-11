Streektaalgoeroe Lex Schaars krijgt koninklijke onderscheiding

update & video Auto vermiste man (51) uit Hengelo (Gld) gevonden in Brummen, zoektocht naar hem gaat door

11 november De politie zoekt in de gemeente Brummen naar een 51-jarige man die vermist wordt. De inwoner van het Gelderse dorpje Hengelo vertrok in een rode Suzuki Alto. De lege auto is vanavond gevonden in de gemeente Brummen, waar nu een zoekactie gaande is.