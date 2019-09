Streektaalprijs voor nummer van Jan Wilm Tolkamp dat ‘naar de strot grijpt’

Aanleg glasvezel zekerge­steld voor Kranenburg; andere kernen hebben nog een week

11:33 KRANENBURG - 56 adressen in Kranenburg zorgen ervoor dat hun dorp het eerste is waar glasvezel wordt aangelegd in het project Achterhoek-Midden van Glasvezel Buitenaf. Dat project richt zich op de kleine kernen in het buitengebied van de gemeenten Bronckhorst, Berkelland en Doetinchem.