Streep door aftrap herdenkingen oorlog in Dinxperlo

,,Gelukkig is het een heel jaar 75 jaar geleden dat we bevrijd zijn”, zegt Esther Ruesen, samen met Gerda Brethouwer organisator van het Grenzland Festival. ,,We hebben dit jaar dus nog de tijd om het later alsnog te doen.”



Ruesen hoorde donderdagmiddag van het besluit van premier Rutte om evenementen met meer dan 100 bezoekers af te gelasten. ,,Samen met Gerda ben ik twee jaar met de voorbereiding bezig", zegt Ruesen. ,,Maar dit besluit komt niet uit de lucht vallen. We hielden er rekening mee.”



Het Grenzland Festival was bijzonder omdat de bevrijding (voor de Duitsers Kriegsende) werd herdacht gezamenlijk door acht Achterhoekse en acht Duitse burgemeesters. Om 11 uur 's morgens zou het festival beginnen met een ontbijt voor 700 mensen. ,,Die zouden er ook zijn", zegt Ruesen. 's Middags werden er 1500 mensen verwacht. 's Avonds was er bovendien een optreden van Boh Foi Toch.



Grenzland gold als de aftrap van een honderdtal herdenkingen die op stapel staan in de Achterhoek.