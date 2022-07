Streep door boerenprotest Zwarte Cross: ‘Gewoon geen optie’

Geen overlast door boerenacties op en rond de Zwarte Cross in Lichtenvoorde, want die gaan niet door. Dit na dringend advies van de politie.

De bedoeling was om met 25 trekkers in de omgeving van het festivalterrein actie te voeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat zou tot enorme overlast kunnen leiden en daarom was de politie tegen.

‘Jammer, maar begrip’

,,25 trekkers die hier alles dichtzetten met alle vertrekkende bezoekers is gewoon geen optie’’, laat agent Toon Ruijken weten. Na overleg tussen politie en boeren is de stekker uit het plan getrokken. Rutger van Lier, een van de frontmannen van het boerenprotest laat weten het jammer te vinden. ,,Maar we hebben er wel begrip voor.”

‘Openheid en eerlijkheid waarderen’

Eerder liet de organisatie van het festival, met bijna 230.000 bezoekers, weten dat op het terrein geen ruimte zou komen voor acties.

,,We hebben de boerengroepen, Agractie en FDF, uitgelegd waarom wij geen protestuitingen willen op ons terrein. Zij hebben gezegd dit te begrijpen en we hebben, onder het genot van een biertje, uitgesproken dat we de openheid en eerlijkheid onderling waarderen”, zo zei festivalbaas Ronnie Degen eerder.