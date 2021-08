Streep door Mega Immuun Party: ‘Ze laten onze branche wederom als een baksteen vallen’

LICHTENVOORDE - Door de Mega Immuun Party in Lichtenvoorde, die stond gepland voor eind september, is een streep gezet. De laatste persconferentie van demissionair premier Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge noopt organisator Feestfabriek Alles Komt Goed het event te verzetten naar 1 tot en met 3 april volgend jaar.

De Mega Immuun Party stond aanvankelijk gepland voor 24 tot en met 26 september. Zo'n 20.000 bezoekers per dag zouden er komen. Ronnie Degen, eigenaar van De Feestfabriek, gaf vorige week net na de persconferentie al aan dat het twijfelachtig was of het evenement door zou gaan.

Quote Het is ook wrang om te zien dat er nu van alles mogelijk is in voetbalsta­di­ons, terwijl festivals niet mogen Ronnie Degen, De Feestfabriek

In die persconferentie werd aangegeven dat de huidige beperkingen voor evenementen worden verlengd tot 20 september en dat vrijdag 17 september uitsluitsel volgt over mogelijke versoepelingen. ‘Aangezien de Mega Immuun Party gepland staat op 24 - 25 - 26 september is het praktisch onhaalbaar om dan nog mogelijke wijzigingen te kunnen doorvoeren in de opzet van het evenement', stelt De Feestfabriek in een persbericht.

‘Daarnaast is het risico te groot om ervan uit te gaan dat een capaciteit van 20.000 bezoekers per dag wordt toegestaan en verdere maatregelen grotendeels uitblijven’.

Geen festivals, wel voetbalduels

,,Het is onbegrijpelijk dat ze onze branche wederom als een baksteen laten vallen en we door de overheid elke keer genoodzaakt zijn om evenementen te verplaatsen", zegt Degen in een eerste reactie. ,,Het is ook wrang om te zien dat er nu van alles mogelijk is in voetbalstadions, terwijl festivals niet mogen. Uiteraard gunnen we het de organisatoren van die voetbalwedstrijden, maar nu wordt er echt met twee maten gemeten waarbij wij aan het kortste eind trekken, terwijl we hebben bewezen dat het organiseren van festivals veilig kan.”

Voor De feestfabriek is de afgelasting de zoveelste tegenvaller dit jaar. Naast het Startschotgala, een ‘proefevenement’ van de Feestfabriek en Fieldlab, moesten ook Mañana Mañana (12 tot en met 15 augustus) en de Zwarte Cross (voor het tweede jaar op rij) worden afgelast.

Kaartverkoop

De kaartverkoop voor de Mega Immuun Party in april 2022 start medio december.