Streep door Over de Top Festival in Lichtenvoorde

,,Op een gegeven moment moet je de knoop doorhakken", zegt Nienke Penterman van de organisatie. ,,Een festival organiseren en voorbereiden kost veel tijd. De tijd tot het Pinksterweekend werd steeds korter en het aantal coronabesmettingen is nog steeds erg hoog. Daarnaast wilden we onze bezoekers, leveranciers, artiesten, sponsoren, vrijwilligers en andere belangrijke partners niet langer in onzekerheid laten zitten.”

Geld terugvragen of doneren

De organisatie kiest ervoor om in 2022 met een schone lei te beginnen en maakt alle gekochte tickets voor de afgelaste editie ongeldig. Mensen die een kaartje hebben, krijgen twee opties: het geld terugvragen of het bedrag doneren aan de festivalorganisatie.

Geen verplaatsing

Het festival zou op 22 en 23 mei zou plaatsvinden. Penterman: ,,Wanneer er weer iets meer mogelijk is en de maatregelen het toelaten, gaan we kijken wat we dit jaar nog wél kunnen organiseren voor onze achterban. Daar gaan we eerst even rustig over nadenken.”