Streep door plan voor tien appartementen in monumentale villa: eigenaar is terug bij af

met video Big Bounce Band strikt trompet­tist Eric Vloeimans voor jubileum: ‘Hoe? Bellen, bellen, bellen!’

ZEVENAAR/ DOETINCHEM - De Big Bounce Band werd opgericht in Terborg, repeteert in Arnhem en viert het 40-jarig bestaan zaterdag in Het Musiater in Zevenaar. Dat doen de achttien muzikanten in het bijzijn van de wereldberoemde jazztrompettist Eric Vloeimans.

21 oktober