Streetart-koningin van de Achterhoek gaat lesgeven in loods in Doesburg

Wat is het geheim van Rosalie de Graaf? De geboren en getogen Doesburgse is een veel gevraagd streetart-artiest en heeft opdrachtgevers in tientallen landen. De Graaf geeft vanaf mei masterclasses op de plek waar het voor haar allemaal begon: Loc 17 in Doesburg.

Quote Het komt erop neer dat ik elke spuitbus een cijfer geef. Het is dan als het ware schilderen op nummer vakjes inkleuren Rosalie de Graaf

In de grote loods in de voormalig Turfhaven, waar een metershoog werk van haar is te zien, ontvangt De Graaf mensen die van haar de fijne kneepjes van het vak willen leren. ,,Belangstellenden kunnen zich online via mijn site inschrijven. ,,Ik wil inspireren en kennis overdragen. Ik geniet daarvan”, aldus De Graaf, die in 2019 werd uitgeroepen als beste jonge ondernemer van Nederland.

‘Dit is toch echt anders’

De Graaf geeft al workshops op scholen, maar dit is toch echt wat anders, zo geeft ze aan. De cursisten leren werken op de manier waarop De Graaf werkt. ,,Het komt erop neer dat ik elke spuitbus een cijfer geef. Het is dan als het ware schilderen op nummer vakjes inkleuren. Elke kleur heeft een cijfer en zo kom je tot een groot geheel.”

De Graaf is momenteel aan het werk in Oeganda. Daar brengt ze grote en kleine muurschilderingen aan in een nieuw resort: Coconut Beach. ,,Dat je daar aan de bar staat en dan een nijlpaard van mijn hand ziet.“’

Volledig scherm De eerste muurschildering van Rosalie de Graaf in Doesburg: een kind met treintje op Loc 17 in de Turfhaven. © Jan Ruland van den Brink