Strenge controle op drank en drugs op kermis in Lichtenvoorde

Zeer dichte mist in Oost-Nederland, code geel van kracht

7:24 In het midden en oosten van het land komt zeer dichte mist voor. Vooral in delen van Flevoland, Overijssel en Gelderland is het zicht beperkt. Voor Oost-Nederland is code geel van kracht. Het KNMI verwacht dat de mist in de loop van de morgen oplost.