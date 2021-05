Strengere regels funest voor organiseren van dorpsfeesten in Berkelland: ‘Het lijkt wel ontmoedigingsbeleid!’

De mode om Achterhoe­kers globaal als beter volk neer te zetten, begint mij zorgen te baren

6 mei Natuurlijk weet ik dat Facebook de werkelijkheid niet is. Facebook is Fakebook. Social media geven niet ons sociale leven weer, het is er zelfs geen schets van. Het is er turbulenter, luidruchtiger, polariserender, zonder schakeringen, kleurlozer. Maar vooral, het is er laffer.