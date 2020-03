Strengere regels voor recreatiesector in Achterhoek: ‘het is crisis geen vakantietijd’

In tegenstelling tot in Twente gaan de recreatieparken en campings in de Achterhoek niet op slot. Maar of kamperen of vakantie vieren nog leuk is? Alle gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen zijn namelijk sinds vanavond 19 uur gesloten, omdat hier de afstand van 1,5 meter tot elkaar niet haalbaar is en er een grote kans op besmetting bestaat.

Strengere maatregelen

Bij uitvaarten, huwelijken en kerkdiensten mogen maximaal dertig mensen aanwezig zijn, mits de onderlinge afstand van anderhalve meter tussen de bezoekers mogelijk is. Verder is het verboden om met meer dan drie mensen samen te scholen, zonder daarbij de voorgeschreven onderlinge afstand van anderhalve meter te handhaven. Alle evenementen zijn tot 1 juni verboden.

Nieuwe noodverordening

Vanaf donderdag 26 maart 2020 19.00 uur geldt een nieuwe noodverordening voor gemeenten in de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. Ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid, heeft het kabinet maandagavond 23 maart landelijke maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Om binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland deze maatregelen te kunnen handhaven, heeft de voorzitter van de VNOG, Ton Heerts, deze nieuwe noodverordening vastgesteld.

Heerts: „Ik begrijp dat we met deze noodverordening velen moeten teleurstellen. Bijvoorbeeld mensen die een huwelijk of een leuk uitje voor de komende periode hebben gepland, en zeker ook de recreatieondernemers op de Veluwe en Achterhoek. Maar de maatregelen zijn echt noodzakelijk. We hebben nu iedereen in Nederland nodig om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en om onze ouderen en kwetsbaren te beschermen. Het crisistijd en geen vakantietijd.”

Stevige boetes

De nieuwe noodverordening is veel uitgebreider dan de eerdere noodverordeningen die betrekking hadden op het beperken van verspreiding van het coronavirus. Vanaf donderdag 26 maart geldt dat gemeenten, toezichthouders en politie, kunnen optreden als mensen de richtlijn van ‘houd minimaal 1,5 meter afstand tot anderen’ niet naleven. Er volgen dan stevige boetes. Heerts: „Van de burgemeesters in onze regio weet ik dat veel mensen, winkels en bedrijven de maatregelen goed naleven. Voor het geval het toch nodig is, kan de voorzitter van de veiligheidsregio bepalen om gebieden en locaties te sluiten.”

Forse beperkingen voor gehele recreatiesector

De strekking van deze noodverordening is dat recreatieterreinen, vakantieparken, campings, (jacht)havens, natuurgebieden en stranden zich strikt moeten houden aan maatregelen. Heerts: „We zitten in een crisis met een volksgezondheidsprobleem, dus de maatregelen zijn gericht op bescherming van de veiligheid en de gezondheid. Het advies is blijf thuis.”

Omdat binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) de dreiging bestaat dat zowel op of bij de locaties van vakantieparken, campings, kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes (bijv. het zogenoemde ‘kamperen bij de boer’) als op of bij parken, natuurgebieden, stranden en (jacht)havens, de gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen niet of niet in voldoende mate de beperkende maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen daar aanwezige personen in acht wordt genomen, zijn die gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen met deze noodverordening in ieder geval tot en met 6 april 2020 aangewezen als verboden locaties.