Strijd over ‘Berlijnse muur’ Europaweg nog niet gestreden

Deskundi­gen: ‘Stop nu met storten van vervuilde grond in kleiput Winters­wijk’

10:55 WINTERSWIJK - Stop nu met de verondieping van de kleiput in Winterswijk, dan is er nog wat te redden. Dat is de oproep van twee deskundigen die zeer kritisch staan tegenover het storten van lichtvervuilde industriegrond in de voorheen kraakheldere waterplas in Winterswijk.