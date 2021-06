Stroomnet vol in Berkelland? ‘Sluit zonnepanelen op daken aan op kabels van zonneparken!’

Berkelland energieneutraal? Dat is nog niet zo makkelijk. Behalve over windmolens is in Berkelland grote onrust ontstaan over de aanleg van grootschalige zonneparken, waarbij hectares aan cultuurgrond volgebouwd worden met zonnepanelen. De voorkeur van de gemeenteraad en inwoners gaat uit naar zonnepanelen op daken van gebouwen in Berkelland. Daar is nog ruimte in overvloed. Het probleem is alleen: de daar opgewekte stroom kan niet worden geleverd omdat het stroomnet in de Achterhoek daar niet op is berekend.