Stroomstoring Slingeland Ziekenhuis verholpen: ‘Veiligheid is niet in het geding geweest’

Het ziekenhuis kampte sinds maandagmiddag met een stroomstoring. Patiënten die spoedeisende hulp nodig hadden, werden door andere ziekenhuizen opgevangen in Arnhem, Zutphen of Winterswijk. Operaties konden niet doorgaan en dialyses werden geannuleerd.

Eerder deze nacht werd al geconstateerd welke technische storing voor de stroomuitval zorgde. ,,Het is goed om vast te stellen dat onze noodvoorzieningen goed hebben gewerkt. De noodaggregaten hebben feilloos de stroomvoorziening overgenomen. En het is prettig te weten dat we met onze regionale partners een heel goede samenwerking hebben. Zij hebben de zorg die wij niet meer konden geven meteen overgenomen."

Veiligheidschecks

Nadat de technische storing was verholpen heeft het ziekenhuis alle veiligheidschecks gedaan die nodig zijn om weer te kunnen werken. ,,We hebben daarbij gelukkig kunnen zien dat er geen apparatuur beschadigd is geraakt en dat we alles weer konden gebruiken. Zo konden ook de ok's weer open is de dialyse-afdeling ook weer in bedrijf.”