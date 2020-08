‘Strooptocht’ door het magazijn van de baas: OM eist celstraf voor Silvoldenaar

Markten sluiten zaterdag in Doetinchem en Winters­wijk eerder vanwege hitte

12:07 DOETINCHEM/WINTERSWIJK - Diverse markten sluiten zaterdag vroeger vanwege de extreme hitte. In Doetinchem gaan de kramen om 14 uur 's middags dicht. De markt in Winterswijk stopt om 15 uur. In Lichtenvoorde is de markt gewoon tot 12.30 uur.