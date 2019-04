Strop voor minister: vleesveeboer mag fosfaatrechten houden

Dat betekent dat het ministerie daar door de boeren een rekening voor gepresenteerd kan krijgen, maar ook dat de minister geen mogelijkheden krijgt om melkveeboeren te helpen met extra fosfaatrechten. Honderden melkveehouders hebben minder rechten gekregen dan ze nodig hadden om de investeringen die ze gedaan hadden in nieuwe stallen terug te kunnen verdienen. Ze bouwden de stallen met het idee hun bedrijf te kunnen uitbreiden toen ineens het fosfaatrechtenstelsel werd ingevoerd. Ze kregen veel minder mestrechten dan ze dachten, onder meer omdat ook de vleesveehouders fosfaatrechten toebedeeld kregen. De minister mocht van de Europese Commissie niet nog meer fosfaatrechten uitdelen om de boeren te helpen, omdat het plafond dat Nederland was gesteld al was overschreden.

‘Compenseren’

De minister wilde de fout herstellen door de fosfaatrechten bij de vleesveehouders terug te vorderen. Die hadden ze in aantal gevallen echter al verkocht, en ze spanden rechtszaken aan. Vandaag werd in een aantal zaken uitspraak gedaan en oordeelde de rechter dat de minister de mestrechten niet af mag pakken.



Volgens advocaat Jacoline Kroon (A&S Advocaten in Wageningen) van een van de boeren die een zaak tegen de minister aanspande, betekent het dat het rijk de vleesveeboeren moet compenseren als ze financieel nadeel hebben ondervonden van de poging de rechten af te pakken. ,,Omdat het bijvoorbeeld zo kan zijn dat de rechten nu minder waard zijn geworden dan eerder.”