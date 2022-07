Struinen in open tuinen, genieten van high tea, muziek en verhalen

BORCULO - Voor de tweede keer gaan komend weekend particuliere tuinen open voor publiek. Wie in juni al een kijkje nam, kan gemakkelijk nog een keer gaan, want in een maand tijd is er veel veranderd en bieden de tuinen al een andere aanblik.

Het Open Tuinen Weekend is een initiatief van de afdeling Berkelland/Haaksbergen van Groei&Bloei. In juni is dat een landelijke aangelegenheid, maar in Berkelland en Haaksbergen volgt er altijd nog een extraatje, als een aantal eigenaren in juli hun tuin voor de tweede keer openstelt. In Berkelland zijn dat 7 tuinen, in Haaksbergen 3 en nog 1 in Boekelo.

Eigen ontwerp

Een van de deelnemers is het echtpaar Memelink uit Borculo. Het stel woont sinds 2002 in de woning op Ruurloseweg 6 en is min of meer meteen begonnen met de herinrichting van de 750 vierkante meter voor- en achtertuin. „Er was eigenlijk niets toen wij hier kwamen”, vertelt Bertha Memelink. „We hebben de tuin helemaal ingericht naar eigen ontwerp.” Haar man Anton vult aan: „Er stonden wat bomen, die heb ik flink gesnoeid of gekapt, maar een mooie toverhazelaar hebben we laten staan.” Het echtpaar plantte heel veel soorten aan. „Om kleur te krijgen en het hele jaar iets bloeiends in de tuin te hebben.”

Ook is er een vijver aangelegd en zijn er enkele fonteintjes, want ze vinden dat het contrast tussen water en planten het geheel dynamischer maakt. De tuin biedt geen totaaloverzicht en dat maakt een wandeling erdoor verrassend. Her en der zijn zitjes geplaatst.

Alle tuinen zijn zaterdag en zondag open van 11.00 tot 17.00 uur. Een schema met de deelnemende tuinen is te vinden op berkelland.groei.nl .

Needse verhalen

De Kruidenhof te Mallum in Eibergen doet dit weekend niet mee, maar is wel open. Zondag wordt er de jaarlijkse High Tea gehouden en deze keer is dat met muziek van saxofonist Bennie Waanders en pianist Bert van der Veen. Zij treden van 14.00 tot 16.00 uur op in het kleine amfitheater van de Kruidenhof. Op het terras onder de nieuwe overkapping worden zoete en hartige heerlijkheden gepresenteerd. Met keuze uit meerdere soorten (kruiden)thee. Waanders vertelt tussen de nummers door over zijn jeugd in Neede, waarover hij een boek schreef. Het tijdsbeeld dat hij daarin neerzet, is ook herkenbaar voor niet-Needenaren. De Kruidenhof is het hele weekend open van 13.00 tot 17.00 uur. Toegang zondagmiddag 10 euro inclusief drie versnaperingen, het concert en toegang tot de tuin. Donateurs betalen 7 euro.