Stuart Weir (43) wordt nieuwe directeur van gemeente Winterswijk

Open dag bij hagelnieuw troephuis van Scouting IJssel­groep in Gorssel

Scouting IJsselgroep is trots op het nieuwe clubhuis aan de Kwekerijweg in Gorssel. Daarom is er een open huis op zondag 5 juni. Iedereen is welkom tussen 13.00 en 16.00 uur om het nieuwe zogeheten ‘troephuis’ dat voor een deel door de leden zelf is gebouwd te komen bekijken.

30 mei