Studenten maken docu over Balderik en Adela, één van de oudste verhalen uit de regio: ‘Over deze tijd is weinig bekend’

Bar winterweer: medewer­kers zorgorgani­sa­tie Sensire met terreinwa­gen naar cliënten gebracht, personeel blijft overnach­ten in ziekenhuis

8 februari WINTERSWIJK/ DOETINCHEM - Wijkverpleegkundigen die lopend op pad gaan of met hulp van trekkers of terreinwagens gebracht worden. Loonwerkers die ambulances vrij baan geven. Personeelsleden die in het ziekenhuis blijven overnachten omdat zij de weg niet op durven. Het strenge winterweer eist zijn tol in de Achterhoek.