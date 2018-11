Studenten met bussen naar Achterhoek voor Talententuin

ULFT - Naar schatting negenhonderd studenten melden zich deze vrijdag in de SSP-hal in Ulft, om in contact te komen met ruim tachtig Achterhoekse bedrijven. Ze worden aangevoerd met bussen uit Arnhem en Enschede, reizen met het openbaar vervoer of stappen in de auto. Doel: het vinden van een stageplek, een afstudeeropdracht, of een andere manier om de studie handen en voeten te geven.

Deze Talententuin Achterhoek wordt voor de zesde keer gehouden. Op kleine schaal begonnen in cultuurcentrum de Gruitpoort in Doetinchem, inmiddels stevig genesteld op het DRU Industriepark in Ulft. ,,Vorig jaar hebben we een deel van de SSP-hal gebruikt, nu zijn er zoveel aanmeldingen dat we vrijwel de complete hal nodig hebben’’, zegt Adelin Lankveld (25), projectleider van het jaarlijkse evenement.

Lankveld is in dienst bij Achterhoek Werkt, een online platform dat veelbelovende studenten, veelal van technische opleidingen, probeert te koppelen aan bedrijven in de regio. Want jongeren die vanwege hun studie zijn vertrokken uit de Achterhoek hebben vaak geen idee welke mogelijkheden er zijn om in hun eigen geboortestreek aan de slag te gaan.

Zwarte Cross

,,Ze denken vaak dat hun eigen regio het goed doet vanwege de Zwarte Cross, het toerisme en de mooie fietspaden. Soms weten ze echt niet hoeveel prachtige, moderne bedrijven hier gevestigd zijn’’, vertelt Toine de Ruiter, onbezoldigd pleitbezorger van SmartHub Achterhoek.

SmartHub Achterhoek is één van de initiatieven van het nieuwe samenwerkingsverband Achterhoek Board en partner van het netwerkevenement in Ulft. Het heeft inmiddels ruim 300 bedrijven zover gekregen om zich tegen betaling aan te sluiten. Samen proberen ze technisch talent uit de regio én de rest van Nederland aan de streek te binden.

Technologie

Stond de regio vroeger vooral bekend om zijn ijzergieterijen en maakindustrie (metaal), momenteel zijn er in de moderne varianten daarvan veel bedrijven die zich onderscheiden door vernieuwing (innovatie) en hoogwaardige technologie, de zogenoemde smart industry.

In het recente verleden richtten bedrijven die dringend goed opgeleid personeel nodig hadden zich voornamelijk op studenten van hbo’s en universiteiten. Voor het eerst is er een speciaal ochtendprogramma tijdens de Talententuin Achterhoek voor mbo’ers, want ook deze categorie potentiële werknemers is hard nodig om de regionale economie vitaal en gezond te houden.