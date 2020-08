Studenten Saxion onderzoeken of er wat te beleven is in de Achterhoek

DOETINCHEM - Veertig studenten van hogeschool Saxion (Deventer, Apeldoorn en Enschede) komen 2 september naar de Achterhoek om te kijken of er hier wat te beleven is. Naast een half jaar wonen en werken in deze regio willen ze ook naar de kroeg kunnen.

Vijf groepen van elk acht tweedejaars studenten doen veldonderzoek. Ze komen woensdagmorgen 2 september naar Doetinchem. Vanuit stadion De Vijverberg (een mogelijk aantrekkelijke voorziening voor studenten die van voetballen houden) worden per fiets diverse locaties bekeken om te wonen, te werken maar ook om te recreëren. Een dag later doen de studenten kond van hun bevindingen.

Saxion - die dergelijke onderzoeken ook al in andere regio's deed - werkt hierin samen met Achterhoek Ambassadeurs (Achterhoek Board en Raad). Doel is op termijn studenten aan een baan te helpen bij Achterhoekse bedrijven en ervoor te zorgen dat ze hier blijven wonen. Dit om zo de vergrijzing, die in 2008 al is ingezet, tegen te gaan in de regio.

Dé afstudeerregio

Sindsdien doet de Achterhoek al diverse pogingen om studenten aan zich te binden. Zo profileert de Achterhoek zich al enkele jaren via SmarthubAchterhoek als dé afstudeerregio van Nederland. Of het ook die gewenste afstudeerregio is, is onduidelijk want er zijn nooit cijfers over naar buiten gebracht.

Met Saxion wordt nu een concreet studieaanbod gezocht voor een half jaar. Doel is opdrachten te doen bij Achterhoekse bedrijven en hier tegelijkertijd te wonen. ,,Met deze samenwerking gaan we nog concreter werken aan het behoud, het terughalen en het aantrekken van jongeren naar de Achterhoek", zegt Karel Bonsen, wethouder van Oost Gelre en vertegenwoordiger van Achterhoek Ambassadeurs.

In 2010 deed Regio Achterhoek (een voorganger van Achterhoek Ambassadeurs) al een poging studenten met Achterhoekse roots aan zich te binden. In Utrecht werd een zeskamp gehouden waarbij teams werden gevormd tussen Utrechtse studenten met regionale roots en Achterhoekse bedrijven. Ook is er sinds 2013 in Doetinchem een Talentuin met als doel hogeropgeleiden te interesseren voor deze regio.