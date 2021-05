Studio van nieuwe lokale omroep in Gebouw Diekgraven in Neede

stadse fratsen Ik negeer de Meilandjes, maar dat is makkelij­ker gezegd dan gedaan

1 mei Het was me even ontgaan dat de Mini Cooper van de Meilandjes te koop stond. Toch was het zo, zag ik toen ik googelde op Meiland en Mini. Om precies te zijn al vanaf februari. De vraagprijs voor de cabrio was een slordige 7500 euro. Mét nummerbord neem ik aan: MAR-10.