Stuk harnas of zweep verloren bij de Slag om Grolle? Misschien liggen ze op je te wachten in Lichtenvoorde

Kristina en Ali aarden op nieuwe plek in Zutphen: ‘Ik herbeleef­de in Oekraïne een nachtmer­rie’

Hun favoriete plek? De zwangere Kristina hoeft niet lang na te denken: de keuken, met de oven. Ze bakt graag taarten en deelt die lekkernijen ruimhartig met iedereen in het gebouw. Ali Hussein zit het liefst in een van de studieruimtes, aan een laptop. Kristina en Ali zijn twee van de 69 Oekraïense vluchtelingen die ruim drie weken geleden binnen Zutphen verhuisden. Ze vertellen over hun nieuwe bestaan en hun vlucht. Ali: ,,Ik herbeleefde in Oekraïne een nachtmerrie.’’

24 oktober