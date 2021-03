Styliste Joke in nood door corona: ‘Tijd dat wij zzp’ers ook gehoord worden’

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Beroerde coronaweek­cij­fers in Gelderland en Flevoland, meevaller voor dé brandhaard in de regio

16:52 Het aantal nieuwe coronagevallen in Oost-Nederland is afgelopen etmaal gedaald vergeleken met gisteren. Er zijn tussen gisterochtend en vanochtend 518 nieuwe positieve tests gemeld en elke veiligheidsregio noteert een daling. Op de coronakaart zien we ook wat verschuivingen. Zo kleurt Zwartewaterland ineens niet meer donkerrood, terwijl dat gisteren nog de regionale koploper was. In de weekcijfers is dat overigens anders.