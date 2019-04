Subsidie voor stoppende varkensboeren? ‘Dat helpt ons niet’

Honderden dorpsbewo­ners Etten en harmonie lopen vroeg in de ochtend uit voor afscheid krantenbe­zor­gers

18:19 ETTEN - Het was dinsdagochtend om 7 uur een drukte van belang op het Dorpsplein van Etten. Het dorp was massaal uitgelopen om afscheid te nemen van krantenbezorgers Ab en Hent Teeuwsen. Ook de plaatselijke Harmonie was present. De broers hebben achttien jaar lang de Gelderlander rondgebracht en gisterochtend was hun laatste ronde.