Succes in strijd om meer toegankelijke toiletten in Oude IJsselstreek

Een van haar buurvrouwen gaat voor winkelen de grens over, geeft Sandra Gosseling als voorbeeld. In Duitsland kan ze bij elke supermarkt terecht als ze naar het toilet moet. Dat is aan deze kant van de grens heel anders. Nederland is een van de landen met het minste (semi-)openbare toiletten, weet Gosseling. De Ulftse is hard bezig daar verandering in te brengen. Om te beginnen in haar gemeente Oude IJsselstreek.



,,Dat is mijn missie’’, zegt ze. Bijna een op de vier mensen heeft buiklachten. Van hen gaat een derde niet of minder van huis, bang om in problemen te komen als ze niet snel genoeg een toilet kunnen vinden.