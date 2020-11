Succesvol Naoberkrediet terug om ondernemers te helpen en banen te redden

Kaart | Regio’s pieken weer, op Urk in 7 dagen tijd 1 procent van de bevolking besmet

20 november Landelijk stagneert de daling van de coronabesmettingen, en dat is in de regio goed terug te zien. In de veiligheidsregio's IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland is het aantal nieuwe positieve gevallen het hoogst sinds respectievelijk 12 en 16 dagen. Op Urk is binnen een week één op de honderd inwoners besmet geraakt.