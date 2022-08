'Summerdrop': grote takken laten los van bomen door droogte, brandweer neemt gevaar weg

vrogger en en now Patrick Hallink van Bijzonder Gewoon in Winters­wijk: ‘Knetter­trots op het team’

WINTERSWIJK - De sfeer in de lunchroom is gemoedelijk en losjes. Twee medewerkers zetten lachend een korte polonaise in. Anderen komen tijdens het interview even langs voor een dolletje met Patrick Hallink. ,,Elke keer als ik hier binnenkom, voelt dat weer als thuiskomen. Dat vind ik het allermooiste”, zegt de uitbater van lunchroom Bijzonder Gewoon aan de Bossesteeg.

4 augustus