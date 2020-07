Sunvest en Agem zoeken lokale deelnemers voor zonnepark

Het geplande zonnepark beslaat 9 hectare van een in totaal 11 hectare groot terrein. Omdat de Grolse linie over het terrein loopt, moet een strook van het terrein vrij blijven. Op die manier kan het beleg van het vestingstadje Groenlo in 1627 een beetje worden herbeleefd. Op de 9 hectare die beschikbaar is voor zonnepanelen, kan voor omgerekend 3000 huishoudens stroom worden opgewekt.

De digitale inloopavond is van 19.30 uur tot 21.30 uur en is bedoeld om omwonenden en betrokkenen bij te praten en een laatste check te doen voordat de omgevingsvergunning wordt aangevraagd. Marleen Brus geeft namens de gemeente aan wat voor Oost Gelre belangrijk is. Aanmelden kan via agem.nl/zomereiken. Voor wie niet digitaal kan aanhaken zorgt Agem dat zij fysiek aanwezig kan zijn. Dit kan worden geregeld via contact met Cato Moens van Agem via projecten@agem.nl of (0314) 820388.