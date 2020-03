Super Wehl legt zich toch neer bij verbod vroeger open te gaan na gesprek met burgemeester

WEHL - Super Plus in Wehl gaat zondag toch om 13 uur, op het normale tijdstip, open. Eigenaar Gerard Bruil zegt daartoe in goed overleg met burgemeester Mark Boumans van Doetinchem te hebben besloten. Aanvankelijk wilde Bruil zondag om 10 uur al open.

Dit om zo de klanten meer over de dag te verspreiden in verband met corona. Dit uit oogpunt van veiligheid, volgens Bruil. Toen de gemeente hem verbood zondag om 10 uur te openen, zei Bruil zich daar niets van aan te trekken.



Burgemeester Boumans zocht daarop contact met hem. Vandaag volgde een gesprek. Het college kan geen toestemming geven omdat de gemeenteraad daarover moet beslissen en daarnaast is volgens burgemeester en wethouders vroeger opengaan niet nodig voor de veiligheid door alle maatregelen van het rijk.

‘Ik verwacht wel een vervolg’

,,In goed overleg hebben we besloten dat we nu toch om 13 uur open gaan”, zegt Bruil. ,,Ik verwacht wel dat hier begin volgende week een vervolg op komt.”

In andere plaatsen zoals in Ede en Apeldoorn gaan supers wel vroeger open op zondag vanwege de coronacrisis. Wethouder Maureen Sluiter zei vrijdag dat het college niet mag beslissen dat supermarkten vroeger open gaan: ,,Volgens de verordening is dat in Doetinchem aan de gemeenteraad.”