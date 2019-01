Superboeren op leeftijd aan de walking football

Ruurlo leeft al twee jaar zonder politie­post: prima te doen

7:00 Een dorp zonder eigen politiepost gaat best, zegt wijkagent Tom Nijland (47). Zijn werkgebied Ruurlo is met zo'n 8000 inwoners vergelijkbaar met Olst, dat ruim 5000 inwoners heeft. Ruurlo moet het sinds twee jaar doen zonder spreekuurlocatie. Die plek verdween 1 januari 2017 door eenzelfde reorganisatieplan waardoor nu ook de politiepost in het Holstohus in Olst sneuvelt.