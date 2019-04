Superfinale belooft spektakel bij Autocross Meddo

De superfinale is het sluitstuk dat plaatsvindt na de reguliere wedstrijden die meetellen voor het RAMO-kampioenschap. De beste autocrosscoureurs uit de verschillende klassen verschijnen samen aan de start in één race. Wie als eerste over de streep komt, gaat aan de haal met de grootste beker en de grootste geldprijs.

De snelste sprinters uit de combiklasse tegen de hatchbacks of sedans uit de regioklasse: dat is natuurlijk geen gelijke strijd. Daarom starten de snelste auto’s met een handicap. De langzaamste auto’s krijgen een voorsprong. De grote vraag is natuurlijk of die toereikend is om als eerste over de streep te komen.

Het is exact een kwart eeuw geleden dat Sportclub Meddo de organisatie van het autosportevenement overnam. Met de superfinale biedt de organisatie een extra toegift voor zowel de deelnemers als het publiek.

De organisatie heeft een extra lange baan van 700 meter gerealiseerd. De verwachting is dat deze extra coureurs trekt. Net als de afgelopen jaren wordt het ochtendprogramma voor een groot deel gevuld door de motorcrossers van MACL uit Lichtenvoorde.