Supermarkt Coop Gendringen verhuist voorlopig nog niet naar leeg Woonplaza-pand

GENDRINGEN - Moet de Coop in Gendringen verhuizen naar het al jaren leegstaande gebouw van Woonplaza aan het Willem Alexanderplein? De gemeenteraad van Oude IJsselstreek sprak zich donderdagavond niet uit voor die variant in de Gendringse centrumvisie. Maar de raad sluit de verhuizing van de supermarkt ook niet uit.

De gemeenteraad moest een besluit nemen over de centrumvisie voor Gendringen. Die visie werd opgesteld om te bekijken wat er met het centrum moet gebeuren zodat het ook in de toekomst aantrekkelijk blijft. De plek van supermarkt Coop speelt een centrale rol. In het ene scenario blijft de supermarkt waar ze nu zit en worden de overige centrumfuncties daaromheen geclusterd, in het andere scenario verhuist de supermarkt naar het Woonplaza-gebouw, waardoor het centrum een soort lintvorm krijgt.

Facelift

Voordeel van het laatste scenario is onder meer dat de entree naar het dorp, dat nu gedomineerd wordt door het verpauperde Woonplaza-pand een facelift krijgt. Daarnaast hoeft er minder verkeer het centrum in te rijden en zou er meer ruimte rond de supermarkt kunnen komen dan op de huidige locatie.

Burgemeester en wethouders spraken dan ook hun voorkeur uit voor de verhuizing van de Coop, maar plaatsten er de kanttekening bij dat de gemeente voor die verhuizing wel de portemonnee zou moeten trekken.

Quote De Coop moet zonder financiële steun verhuizen. Hier is gemeen­schaps­geld niet voor bedoeld. Jos Sluiter, VVD

En daar zien veel partijen niets in. ,,Het zou een enorme opwaardering zijn voor het dorp”, zei Jos Sluiter (VVD). ,,Maar we zijn het niet eens met een financiële bijdrage vanuit de gemeente om die verhuizing mogelijk te maken. Beide partijen, de eigenaar van het Woonplaza-pand en de supermarkt, hebben hier voordeel bij. Zij hebben nu de kans om dit te doen en moeten dat doen zonder financiële steun van de gemeente. Hier is gemeenschapsgeld niet voor bedoeld.”

Volledig scherm De Grotestraat in het centrum van Gendringen © Jan Ruland van den Brink

Frank Aaldering (Lokaal Belang) bracht mede namens CDA en Pro een amendement in waarin de raad zich niet uitspreekt voor een van de twee scenario's, maar wel instemt met de centrumvisie. Op die manier zou het college volgens hem meer flexibiliteit hebben in het uitwerken van de plannen voor het centrum. ,,Het is niet verantwoord om nu een keuze te maken”, zei Elja Versteeg van PRO!. ,,We moeten eerst het overleg met de Coop afwachten.”

Vreemd

Een vreemde gang van zaken, vond John Haverdil (PvdA). ,,Het college vraagt de raad zich uit te spreken voor een van de varianten. Dan doen we dat ook, wij steunen het college, met de kanttekening dat we geen geld over hebben voor de verhuizing. Dan zie ik liever dat we als gemeente de portemonnee trekken voor een nieuwe invulling van het Posthuis.”

Alle partijen, met uitzondering van VVD en PvdA, stemden in met het amendement. Daarmee heeft de gemeenteraad het centrumplan aangenomen zonder een voorkeur uit te spreken voor een verhuizing van de Coop. In het centrumplan komen verder zaken aan de orde als de vergroening van de Grotestraat, de herinrichting van het kerkplein en de ruimte rondom het nieuwe woonzorgcomplex De Oevelgunne, de transformatie van winkels naar woningen en de herontwikkeling van een aantal leegstaande panden.