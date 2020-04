Supermarkten doneren 250 boodschappenpakketten aan voedselbank Doetinchem

De supermarkten hebben met enige regelmaat een actie om zegels te sparen voor een boodschappenpakket ter waarde van vijftig euro. Klanten kunnen hun spaarkaart ook doneren aan de voedselbank, de supermarkt vult dit dan aan tot 250 pakketten. Zowel Plus Bruil te Wehl alsmede de Plus te Dichteren doen mee.



Op dit moment maken 250 huishoudens in de gemeente Doetinchem en Bronckhorst gebruik van de voedselbank. Dit zijn vaak mensen die onder het bestaansminimum rond moeten komen. Dat wil zeggen dat ze met 230 euro per maand rond moeten zien te komen. De meesten worden via het Buurtplein of een andere instantie bij de voedselbank aangemeld.



In totaal zijn 550 mensen afhankelijk van de voedselbank, omdat een deel van de huishoudens meerdere personen telt.



In februari kregen minima in het oosten van de Achterhoek al een extra boodschappenpakket met dank aan Richard van der Laan –Toebes en Raymond van der Laan, die in totaal 525 pakketten bij elkaar hebben gespaard bij supermarkt. Die pakketten werden gedoneerd aan de Voedselbank Oost-Achterhoek.