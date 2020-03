Supermarkten Winterswijk op zondag al om 8.00 uur open

Dorpskerk Dinxperlo speelt ‘You’ll never walk alone’ tegen coronacri­sis

14:26 DINXPERLO - Beiaardier Jan Willem Achterkamp, die het carillon in de dorpskerk van Dinxperlo bespeelt, past op vrijdagmiddag zijn repertoire aan. ,,Ik begin met ‘You’ll never walk alone’, dat vanmorgen via de radio over de hele wereld klonk.”