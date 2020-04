Supers Doetinchem mogen toch op zondag vroeger open

DOETINCHEM - De supermarkten in de gemeente Doetinchem mogen tóch om 10 uur 's morgens open op zondag. Dit om zo de verwachte drukte, onder meer tijdens Pasen, beter over de dag te kunnen spreiden. In tijden van corona moet dat tot een betere veiligheid in de supers leiden.