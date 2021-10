Survival Beltrum zet Open NK Lange Survivalrun op touw

Jao Jao Gasvondst op Sprakel­berg bij Geesteren

4 oktober GEESTEREN (Gld) - De wonderen zijn de wereld nog niet uit! Op de Sprakelberg bij Geesteren is vorige week gas gevonden. De vondst is waarschijnlijk het gevolg van eerder boor- en graafwerk voor de antennemast die eerder in het bos achter de gelijknamige begraafplaats is geïnstalleerd.