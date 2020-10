Survival Neede was al voor laatste verscherpingen geschrapt

‘Plan voor windpark is voor ons hiermee niet van de baan’

14 oktober BORCULO/NEEDE - Alle ballen op níet meewerken aan een plan voor hoge windmolens in het gebied tussen Neede, Noordijk en Haarlo. Partijen buitelen over elkaar heen om het meest tegen te zijn. „Maar hiermee is het nog niet van de baan.”