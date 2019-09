Survivalrun Neede groeit naar 1000 deelnemers

De survivalsport is 'hot' en dat merken de organisatoren van de Needse survivalrun. Sinds gisteravond is voor alle categorieën van de run van 20 oktober de inschrijving opengesteld. Op de recreanten korte survivalrun na, die maandag al nagenoeg vol zat, was de capaciteit voor de andere onderdelen zodanig dat er nog circa 50 procent aan inschrijvingen bij kon. "Alles wordt op weer iets grotere schaal opgebouwd", schetst PR-vrijwilliger Max Arends. "We kunnen 1000 deelnemers aan. Eerder zaten we met 800 vol. De circa 50 hindernissen worden consequent in viervoud naast elkaar gebouwd."