Suzan deed de patat, Freek social media. Nu staan ze op hoofdpodium Zwarte Cross: ‘Onvoorstelbaar’

Op zoek naar de Schat van Scholte in Haarlo: ’Hé Jan! Kiek dan, een kruik met geld!’

HAARLO - Hé Jan! Kiek dan een kruik met geld!” Kinderen kunnen in Haarlo sinds deze week op zoek naar de Schat van Scholte. „We maken dankbaar gebruik van het feit dat in Haarlo ooit een grote muntvondst is gedaan.”

15 juli